Benevento-Udinese 2-4, le pagelle di CalcioWeb: la squadra di Inzaghi è in crisi, il rischio retrocessione è concreto

Benevento e Udinese sono scese in campo per lo scontro salvezza valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A, i bianconeri si sono messi al sicuro dopo il successo di oggi, situazione molto delicata per la squadra di Filippo Inzaghi che rischia seriamente la retrocessione. Un grandissimo protagonista è stato come al solito De Paul: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Inizio da dimenticare per i padroni di casa, vantaggio dell’Udinese con Molina, poi Sau è costretto a lasciare il campo per infortunio. La squadra di Gotti trova il raddoppio con Arslan, al 34′ Nicolas Viola riapre il match con un calcio di rigore. Nella ripresa l’Udinese chiude i conti con Larsen e Braaf. Finisce 2-4, nel finale il gol di Lapadula. Il Benevento è sempre più a rischio retrocessione. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Benevento-Udinese, le pagelle di CalcioWeb

BENEVENTO (3-5-2): Montipò 6; Glik 5, Caldirola 5.5, Barba 5; Depaoli 4.5 (56′ Ionita 5.5), Hetemaj 5.5 (56′ Iago Falque 6.5), Viola 7 (46′ Schiattarella 5.5), Dabo 5.5 (70′ Insigne 6), Improta 5; Sau 6 (24′ Gaich), Lapadula 6.5. All. Inzaghi F.

UDINESE (3-5-1-1): Musso 7; Becao 6, Bonifazi 6, Nuytinck 6; Molina 7, De Paul 8, Walace 6, Arslan 6.5 (55′ Makengo 6), Stryger Larsen 7 (70′ Samir 6); Pereyra 6.5; Okaka 5.5 (70′ Braaf 7). All. Gotti