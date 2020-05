Il Bitonto festeggia la Serie C, ma i tifosi violano le regole: multe per i supporter [FOTO]

Il Bitonto dopo la sospensione del campionato di Serie D ha ottenuto la promozione in Serie C. I tifosi hanno deciso di festeggiare e non tutti hanno rispettato le norme anti-contagio e il distanziamento sociale. A spiegare la situazione è stato il sindaco Michele Abbaticchio, che su Facebook ha postato alcune foto di assembramenti. “Siamo felicissimi per la promozione ma vi avevo pregato di non festeggiare in piazza per i noti motivi”. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. “Con qualche sanzione alcuni sono stati riconosciuti e credo saranno perseguiti. Mi dispiace, davvero, per tutto quanto quello che ne consegue”. Sfoglia la fotogallery in alto con tutte le immagini.