Kevin Prince Boateng ha iniziato una nuova avventura con la maglia del Monza, l’avvio di stagione non è stato di certo entusiasmante, ma c’è ancora tutto il tempo per recuperare in classifica. L’ex Milan è finito in primo piano anche nelle copertine di gossip, la storia con Melissa Satta è giunta al capolinea. Nel frattempo si è scatenato con Diletta Leotta, durante l’intervista con la sexy giornalista sportiva ha messo in mostra le sue qualità da ballerino: il moonwalk è stato veramente eccezionale e molto apprezzato sul web. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

