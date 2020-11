Il Boca celebra Maradona: la figlia Dalma scoppia in lacrime [FOTO e VIDEO]

Nell’ultimo weekend si è deciso di rendere omaggio a Diego Armando Maradona. Sono state tantissime le emozioni, ma quelle più forti arrivano direttamente dall’Argentina ed in particolare dalla Bombonera. Si è giocata la partita tra Boca Juniors e Newell’s Old Boys. Per ricordare il Pibe de Oro, i padroni di casa hanno deciso di scendere in campo con il nome di Maradona sulle maglie.

Sugli spalti sono stati affissi gli striscioni. In tribuna presente anche Dalma, la figlia maggiore del Diez. Subito dopo il gol di Cardona, tutti i calciatori sono andati sotto il palco di Maradona con una maglia albiceleste e l’hanno appoggiata a terra, poi un lungo applauso. Dalma si è commossa ed è scoppiata in lacrime. In alto la FOTOGALLERY con le immagini, in basso il video.