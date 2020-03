Boca Juniors campione d’Argentina, sorpasso al River all’ultima giornata: bacio tra Tevez e Maradona [GALLERY]

Il Boca Juniors è campione d’Argentina. Finale a sorpresa: all’ultima giornata della Superliga, infatti, il River Plate capolista viene fermato sull’1-1 dall’Atletico Tucuman, subendo così il sorpasso degli Xeneizes, che vincono grazie all’1-0 sul Gimnasia di Diego Armando Maradona, con il gol firmato dal solito Carlitos Tevez. Per il River Plate una nuova caduta a un passo dal traguardo. In finale di Libertadores la sconfitta col Flamengo era arrivata solo nei minuti di recupero. Il Boca Juniors, invece, riscatta una stagione deludente fino a ieri. L’eliminazione in Copa Libertadores, proprio per mano degli acerrimi rivali, non era andata giù. Gli addii di Burdisso, ds, e di De Rossi, calciatore, erano altri segnali di una stagione nefasta. Invece il pari dei Millionarios ha fatto volare il Boca in paradiso. Una finale dal retrogusto amaro per Maradona (allenatore del Gimnasia), che prima dell’inizio del match non ha trattenuto le lacrime per l’accoglienza che gli ha riservato la Bombonera: cori, una targa commemorativa e un bacio stampato in bocca a Carlos Tevez, l’uomo che ha poi deciso l’incontro. Durante il match, però, il Pibe de Oro ha provato a rovinare la festa al “suo” Boca ma alla fine, anche per fortuna sua, non c’è riuscito. La classifica finale recita Boca 48 e River 47. Il duello continuerà, ma questa volta ha vinto il Boca. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.