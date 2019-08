Boca Juniors, De Rossi debutta alla Bombonera: vittoria 2-0 contro l’Aldosivi, cori e striscioni per l’ex Roma

Dopo in debutto in Copa Argentina, Daniele De Rossi ha esordito anche in campionato, giocando per la prima volta alla Bombonera, nella gara vinta 2-0 dal Boca Juniors contro l’Aldosivi nella terza giornata di Primera Division argentina. Il centrocampista, rimasto in campo tutti i novanta minuti, è stato omaggiato dai suoi nuovi tifosi con uno striscione in romano (‘DDR Core de Roma‘). Per gli xeneixes a segno Tevez al 34′ del primo tempo e Salvio al 33′ della ripresa. Il Boca sale così a 7 punti in classifica. In alto la FOTOGALLERY.