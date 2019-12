Bologna-Atalanta 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Palacio ispira e colpisce [FOTO]

Bologna-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – Brutta partita dell’Atalanta che, priva di Gomez, Ilicic e Zapata, cade contro un ottimo Bologna. Felsinei in vantaggio con Palacio che sfrutta al meglio la respinta del palo sul tiro di Orsolini. Lo stesso argentino sfiora il raddoppio, ma Gollini salva sul finire del primo tempo. Ad inizio ripresa è Poli, con un gran colpo di testa su assist di Tomiyasu, a dare il doppio vantaggio alla squadra di Mihajlovic. Il gol di Malinovskyi, secondo consecutivo per l’ucraino, accorcia le distanze. In alto la FOTOGALLERY.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Tomiyasu 7, Bani 6, Danilo 5.5, Denswil 6; Poli 7, Medel 6 (63′ Svanberg 6); Orsolini 6.5 (90′ Mbaye sv), Dzemaili 6, Sansone 6.5; Palacio 7.5 (79′ Santander 6).

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 6; Toloi 5.5, Palomino 5, Djimsiti 5.5; Castagne 6 (63′ Hateboer 5.5), de Roon 5.5, Freuler 5.5 (54′ Barrow 5.5), Gosens 6; Malinovskyi 6.5, Pasalic 5; Muriel 5 (83′ Colley sv).