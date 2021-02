Si è giocato il primo match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate due squadre in lotta per la salvezza, Bologna e Benevento. Non sono mancate le emozioni tra due squadre che hanno giocato un buon calcio, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La partita si è conclusa sul risultato di pareggio, un gol per tempo. Partenza sprint per l’11 di Sinisa Mihajlovic, è Sansone a siglare la rete del vantaggio. La compagine di Filippo Inzaghi però non demorde e raggiunge il pareggio al 60′ con Nicolas Viola. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 1-1. Bologna e Benevento a quota 24. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Bologna-Benevento, le pagelle di CalcioWeb

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 5; Tomiyasu 6.5, Danilo 5.5, Souamoro 6, Dijks 6; Schouten 6, Dominguez 5.5; Skov Olsen 5.5, Soriano 6, Sansone 7; Barrow 6.5. All.: Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Hickey, Mbaye, De Silvestri, Antov, Poli, Baldurson, Juwara, Vignato 6, Palacio s.v., Orsolini 5.5.

Benevento (4-3-2-1): Montipò 6; Depaoli 5.5, Tuia 5, Glik 6, Barba 6; Hetemaj 6, Viola 7, Schiattarella 6.5; Iago Falque 5.5, Caprari 6.5; Lapadula 6.5. All.: Inzaghi. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Caldirola s.v., Foulon s.v., Pastina, Dabo s.v., Tello, Insigne 6, Moncini, Gaich, Di Serio, Sau 6.