Bologna-Cagliari 1-1, le pagelle di CalcioWeb: Simeone risponde a Barrow, gol ed emozioni [FOTO]

Bologna-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb – Equilibrio in campo tra Bologna e Cagliari, due squadre che si stanno dimostrando in forma dal punto di vista tecnico e fisico. Nel primo tempo meglio la squadra di Sinisa Mihajlovic, nella ripresa gli ospiti sono usciti fuori con la qualità di centrocampisti e attaccanti. Nel primo tempo occasioni da una parte e dall’altra e va segnalato anche l’infortunio del difensore Ceppitelli. E’ Barrow a portare in vantaggio i padroni di casa con un’azione personale. Inizio sprint nella ripresa per gli ospiti e pareggio grazie al solito Simeone. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 1-1. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Bologna-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb

Bologna: Skorupski 6; Tomiyasu 6, Bani 6, Danilo 6, Dijks 5.5 (dal 71′ Krejci 5.5); Schouten 5.5 (dal 70′ Dominguez 6), Medel 6 (dall’89’ Svanberg s.v.), Soriano 6; Orsolini 5, Palacio 6 (dal 71′ Sansone 5.5), Barrow 7.5.

Cagliari: Cragno 6.5; Walukiewicz 6 (dal 65′ Pisacane 6), Ceppitelli 6 (dal 24′ Lykogiannis 5.5), Carboni 6.5, Mattiello 6; Nandez 6.5, Nainggolan 6.5, Rog 6, Pellegrini 6 (dal 78′ Ionita s.v.); Joao Pedro 6, Simeone 7.