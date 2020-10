Bologna-Cagliari 3-2, le pagelle di CalcioWeb: Barrow e le sue magie, Soriano è il rifinitore perfetto [FOTO]

Bologna-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb – Sfida incredibile nell’anticipo serale della sesta giornata del campionato di Serie A, è successo di tutto nella partita tra Bologna e Cagliari. Le squadre hanno giocato a viso aperto, inizio positivo per gli uomini di Di Francesco, l’11 di Mihajlovic è invece uscito alla lunga. Il match si sblocca dopo appena 15 minuti con un gol del solito Joao Pedro, poi sale in cattedra Barrow che tra il 45′ e il 56′ mette a segno due gol, la marcatura del 2-2 è arrivata invece da Soriano mentre l’1-2 provvisorio con un guizzo di Simeone. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 3-2, tre punti d’oro per il Bologna e l’allenatore Sinisa Mihajlovic. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 5.5, Tomiyasu 5.5, Danilo 5.5, Hickey 6; Schouten 5.5, Svanberg 6 (dall’ 82 Dominguez s.v.); Orsolini 6, Soriano 7.5, Barrow 8; Palacio 6.5 (dall’82’ Denswil s.v.). All.: Mihajlovic.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno 6.5; Zappa 6.5 (dal 70′ Faragò 6), Godin 5.5, Walukiewicz 5, Lykogiannis 5.5; Marin 5.5 (dall’86’ Cerri s.v.), Rog 6; Nandez 6, Joao Pedro 7, Sottil 6.5 (dal 63′ Ounas 6.5); Simeone 7 (Dal 70′ Pavoletti 6). All.: Di Francesco.