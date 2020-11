Bologna-Crotone 1-0, le pagelle di CalcioWeb: Mihajlovic sorride, per i calabresi la situazione è preoccupante

Bologna-Crotone, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un importantissimo scontro per la salvezza, si sono affrontate Bologna e Crotone. La squadra di Mihajlovic fa un importante scatto in avanti, il club calabrese è sempre più in difficoltà con la classifica che è sempre più drammatica. Il primo tempo sembra indirizzato vero lo 0-0, in pieno recupero è Soriano a sbloccare il risultato. Nella ripresa i padroni di casa controllano e il Crotone non riesce a raggiungere il gol del pareggio, il risultato non cambia. Finisce 1-0, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; De Silvestri 6, Tomiyasu 6.5, Danilo 6.5, Hickey 6; Svanberg 6.5 (dal 75′ Dominguez s.v.), Schouten 6.5; Orsolini 6 (dal 18′ Sansone 6.5), Soriano 7, Barrow 6 (dall’87’ Vignato s.v.); Palacio 5.5. All.: Mihajlovic.

CROTONE (3-5-2): 1 Cordaz 6.5; Magallan 5 (dal 59′ Golemic 6.5), Marrone 5.5 (dal 46′ Cuomo 6), Luperto 6.5; Pereira 6, Molina 5.5, Petriccione 5.5, Vulic 5.5 (dal 58′ Dragus 5), Reca 5.5 (dal 79′ Crociata s.v.); Messias 6, Simy 5.5. All.: Stroppa