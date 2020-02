Bologna-Genoa 0-3, le pagelle di CalcioWeb: Denswil horror, super impatto di Soumaoro

Bologna-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – Colpo grosso del Genoa nel match del campionato di Serie A, la squadra di Nicola continua la corsa verso la salvezza, conquistati tre punti fondamentali considerando il successo del Lecce contro la Spal. Brutta prestazione per la squadra di Mihajlovic ma la partita è stata condizionata dall’espulsione di Schouten nel primo tempo, brutta entrata con il piede a martello per il centrocampista. Il Genoa non si ferma e chiude i conti alla fine del primo tempo, perfetto contropiede finalizzato da Sanabria. Nel secondo tempo il Bologna ci prova ma senza riuscire a riaprire la partita, il match finisce sul risultato di 0-3, in gol anche Criscito su calcio di rigore, tre punti d’oro per il Genoa. Ecco tutte le pagelle del match.

Bologna-Genoa, le pagelle di CalcioWeb

Bologna: Skorupski 6; Tomiyasu 5.5, Bani 5 (Dal 61′ Dominguez 5), Danilo 4, Denswil 4; Poli 6, Schouten 4, Svanberg 6 (Dal 79′ Juwara s.v.); Orsolini 5 (Dal 61′ Skov Olsen 5), Palacio 5.5, Barrow 6. All.: Mihajlovic.

Genoa: Perin 6.5; Biraschi 6, Soumaoro 7.5, Masiello 7; Ankersen 6 (dal 46′ Goldaniga 6), Behrami 6.5, Radovanovic 6 (Dal 75′ Cassata s.v.), Sturaro 6, Criscito 6; Pandev S.V. (Dal 13′ Pinamonti 6), Sanabria 7.5. All: Nicola.