Bologna-Inter 0-1, le pagelle di CalcioWeb: la squadra di Conte mette il punto esclamativo sullo scudetto

L’Inter mette il punto esclamativo sullo scudetto. La squadra di Antonio Conte non si ferma più e aspetta solo la matematica per festeggiare. Si è giocato il posticipo della 29esima giornata del campionato di Serie A, anche il Bologna si è inchinato ad una squadra nettamente più forte, la sfida è rimasta comunque in bilico. Decisivo ancora una volta Lukaku, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Nei primi minuti la partita sembra equilibrata, il gol della svolta si registra al 32esimo, il marcatore è il solito Lukaku che in mischia non sbaglia. La squadra di Sinisa Mihajlovic ci prova, ma non riesce a concretizzare. Nella ripresa la squadra di Antonio Conte va vicinissima al gol, il tiro di Lautaro Martinez si stampa sul palo. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 0-1. Lo scudetto è in mano all’Inter. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Bologna-Inter, le pagelle di CalcioWeb

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6; Dijks 6, Soumaoro 5.5, Danilo 6.5, Tomiyasu 5.5; Dominguez 6, Schouten 6.5; Skov Olsen 5.5, Soriano 5.5, Sansone 6; Barrow 5.5. PANCHINA: Da Costa, Orsolini s.v., Poli, Baldursson, Antov, De Silvestri 6, Svanberg 5.5, Faragò, Vignato 5.5, Juwara s.v.. All. Sinisa Mihajlovic.

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, Ranocchia 6.5, Bastoni 7; Hakimi 5.5, Barella 6.5, Brozovic 5.5, Eriksen 6.5, Young 6; Lukaku 7, Lautaro Martinez 6.5. PANCHINA: Padelli, Radu, Gagliardini 6, De Vrij, Sanchez 6.5, Vecino s.v., Sensi, Vidal, Darmian 6, Pinamonti. All. Antonio Conte.