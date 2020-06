Bologna-Juve 0-2, le pagelle di CalcioWeb: Ronaldo apre e Dybala inventa, la squadra di Sarri si riscatta

Bologna-Juve, le pagelle di CalcioWeb – Una grande Juventus. E’ quella che si è vista al ritorno del campionato di Serie A, una squadra convincente dopo le brutte prestazioni in Coppa Italia. Niente da fare per il Bologna, la differenza in campo è stata netta con gli uomini di Mihajlovic che non hanno dato mai l’impressione di essere pericolosi. Finalmente ottima prestazione da parte di Bernardeschi che ha ripagato la fiducia di Sarri, continua a confermarsi uno dei migliori l’argentino Dybala. Per i padroni di casa si salvano in pochi.

Nel primo tempo la Juventus sembra in grado di chiudere già i conti, ingenuità da parte di Denswil che procura un calcio di rigore per una trattenuta su de Ligt, dal dischetto si presenta Cristiano Ronaldo, il portoghese non sbaglia. Passano pochi minuti e la Juventus raddoppia, ottima giocata di Bernardeschi, è Dybala a piazzarla a giro per il raddoppio, niente da fare per Skorupski. Nel finale espulsione per Danilo, ma il risultato non cambia più, finisce 0-2.

Bologna-Juve, le pagelle di CalcioWeb

Bologna (4-3-3): Skorupski 6, Tomiyasu 6, Danilo 6, Denswil 4, Dijks 5.5, Svanberg 5.5 (dal 57′ Palacio 6.5), Medel 6 (dall’82’ Poli s.v.), Soriano 5,5 (dal 75′ Dominguez s.v.), Orsolini 5.5 (dall’82’ Juwara s.v.), Sansone 5.5 (Dall’82’ Cangiano s.v.), Barrow 5.5.

Juventus (4-3-3) Szczesny 6; Cuadrado 6, De Ligt 6.5, Bonucci 6.5, De Sciglio 5.5 (dal 66′ Danilo 3); Bentancur 6, Pjanic 6 (dal 71′ Ramsey 6), Rabiot 5.5 (dal 70′ Matuidi 6); Bernardeschi 7, Dybala 7 (dal 79′ Douglas Costa s.v.); Ronaldo 6.