Bologna-Lazio 2-2, le pagelle di CalcioWeb: Immobile non sbaglia mai [FOTO]

Bologna-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – Si sono giocate le partite delle 15 valide per la 7^ giornata del campionato di Serie A, una partita che ha regalato spettacolo ed emozioni è stata quella tra Bologna e Lazio, continui ribaltoni tra le due squadre e partita veramente interessante. Il protagonista per Simone Inzaghi è stato il solito Immobile, l’attaccante biancoceleste autore di una doppietta fantastica, grande prova per la squadra di Sinisa Mihajlovic, per i rossoblu in rete Krejci e Palacio. Un 2-2 nel complesso giusto per quanto vista in campo, è stata infatti una partita giocata a viso aperto tra due squadre che non rinunciano mia. In alto la fotogallery con tutte le immagini del match.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 5; Tomiyasu 6.5, Bani 6, Danilo 6.5, Krejci 7.5; Medel 4.5, Poli 6; Orsolini 6.5 (dall’82’ Skov Olsen s.v.), Svanberg 6.5 (dal 73′ Schouten 5.5), Sansone 5.5 (Dall’86’ Santander s.v.); Palacio 7.

Lazio (3-5-2): Strakosha 6.5; Luiz Felipe 5 (Dal 61′ Bastos 6), Acerbi 6, Radu 5.5; Marusic 6, Milinkovic 6, Leiva 4.5, Luis Alberto 6, Lulic 6 (dall’81’ Jony s.v.); Correa 4.5, Immobile 7.5 (dal 61′ Parolo 5.5).