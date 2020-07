Bologna-Lecce 3-2, le pagelle di CalcioWeb: Barrow condanna la squadra di Liverani [FOTO]

Bologna-Lecce, le pagelle di CalcioWeb – Gol, emozioni e colpi scena, ma soprattutto ribaltoni e buone giocate. Un inizio veramente devastante da parte del Bologna, poi la grande reazione del Lecce. Gli uomini di Sinisa Mihajlovic sembrano mettere il punto esclamativo sulla vittoria già dopo appena 5 minuti, in gol Palacio e Soriano, in entrambe le occasioni il protagonista è Barrow, l’ex Atalanta vicino anche al gol con ottimi tiri che sfiorano il palo. Per Liverani sembra notte fonda. Poi però arriva la reazione, poco prima della fine del primo tempo Mancosu riapre i giochi. Nella ripresa il Lecce rientra con il giusto atteggiamento e raggiunge il pareggio con un grande tiro di Falco che supera Skorupski. Il Lecce cerca il gol del successo, ma Barrow in contropiede sigla il definitivo 3-2 e condanna il Lecce. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del macth.

Bologna-Lecce, le pagelle di CalcioWeb

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Mbaye 6, Danilo 6, Denswil 5.5, Dijks 5.5 (dal 57′ Krejci 5.5); Svanberg 6.5 (dal 56′ Poli 5.5), Medel 6.5; Soriano 7; Skov Olsen 6 (dal 57′ Orsolini 6), Palacio 6.5 (dal 69′ Sansone 6), Barrow 8.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel 6; Dell’Orco 5.5, Lucioni 5.5, Paz 5.5 (dal 78′ Meccariello), Donati 6 (dal 59′ Rispoli 6); Mancosu 7, Tachtsidis 5 (dal 59′ Petriccione 6), Barak 6; Falco 7.5, Saponara 5.5 (dal 60′ Majer 6); Lapadula 6.