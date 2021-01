Il Milan riprende la corsa scudetto e dopo la brutta prestazione contro l’Atalanta torna al successo sul campo del Bologna. Si è conclusa la seconda partita della 20esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Stefano Pioli si conferma al primo posto della classifica. Ibrahimovic sbaglia un altro calcio di rigore, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La gara si sblocca al 26′, il Milan si procura un calcio di rigore, Mihajlovic sfotte Ibrahimovic. Lo svedese sbaglia il penalty, in ribattuta la rete di Rebic. Nella ripresa altro tiro dal dischetto, questa volta si presenta Kessie che è lucido per lo 0-2. Errore di Theo Hernandez, l’ex Poli riapre la partita. Finisce 1-2, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Bologna-Milan, le pagelle di CalcioWeb

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 7.5; Tomiyasu 6, Soumaoro 4.5, Danilo 6, Dijks 5.5 (dal 79′ Palacio 6); Schouten 6 (dal 79′ Poli 6.5), Dominguez 5.5 (dal 67′ Svanberg 6); Orsolini 5.5 (dal 67′ Skov Olsen 6), Soriano 5.5, Sansone 5.5 (dal 67′ Vignato 6); Barrow 5.5. All.Mihajlovic

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 7; Calabria 6.5, Tomori 6.5, Romagnoli 6.5, Hernandez 5.5; Tonali 6 (dal 62′ Bennacer 6), Kessiè 7; Saelemaekers 6, Leao 6.5 (dal 73′ Mandzukic 6), Rebic 7 (dal 62′ Krunic 6); Ibrahimovic 5.5. All.Pioli