Bologna-Napoli 0-1, le pagelle di CalcioWeb: Lozano in grande forma, Osimhen-gol [FOTO]

Bologna-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Il Napoli è pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto. La squadra di Gennaro Gattuso si conferma in un buon periodo di forma e può ambire alle posizioni altissime della classifica, si è visto un 11 compatto in difesa e molto pericoloso in attacco. Tre punti d’oro su un campo insidioso come quello del Bologna. Il Napoli passa in vantaggio dopo 23 minuti, grande giocata di Lozano che serve ad Osimhen un pallone che deve essere solo spinto in porta, l’attaccante non sbaglia. Nella ripresa gol annullato a Koulibaly, nel finale il Bologna ha una grandissima chance, Orsolini si fa ipnotizzare da Ospina, intervento decisivo del portiere che ha salvato il risultato. Finisce 0-1, il Napoli supera la Juventus e si avvicina al Sassuolo. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 5.5; De Silvestri 5.5, Tomiyasu 5.5, Danilo 5, Denswil 5 (dal 70′ Vignato 6); Schouten 5.5, Dominguez 5.5 (dal 62′ Svanberg 6); Orsolini 6, Soriano 5.5, Barrow 5.5; Palacio 5.5.

Napoli (4-2-3-1): Ospina 7, Di Lorenzo 6, Manolas 6.5, Koulibaly 6.5, Hysaj 6, Fabian 6.5, Bakayoko 6.5, Lozano 7.5 (dal 75′ Politano 6), Mertens 5.5 (dal 76′ Zielinski 6), Insigne 6 (dall’83’ Elmas s.v.), Osimhen 7 (dall’83’ Petagna s.v.).