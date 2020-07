Bologna-Napoli 1-1, le pagelle di CalcioWeb: Milik bocciato, Palacio immortale [FOTO]

Bologna-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Una buona partenza e un finale shock per il Napoli, un inizio lento e ultimi dieci minuti da paura per il Bologna. La sfida del Dall’Ara è tutta qui. Finisce 1-1, con un gol e un tempo per parte, a grandi linee. Manolas la sblocca su angolo anticipando tutti e trovando un Tomiyasu molle e impreparato, Barrow pareggia nella parte finale di match, ma i felsinei l’avevano pareggiata ancora prima, con Palacio, il cui gol è stato però annullato per offside. In pieno recupero, anche il clamoroso palo di Danilo. In basso le pagelle della nostra redazione. Male Tomiyasu, Skov Olsen e Milik, bene Palacio, Barrow e Demme su tutti.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 6; Mbaye 6.5 (83′ Denswil sv), Tomiyasu 5, Danilo 6, Krejci 5.5 (65′ Dijks); Soriano 6.5, Medel 6 (78′ Baldursson 6), Dominguez 6 (78′ Poli 6); Skov Olsen 5.5 (65′ Orsolini 6.5), Palacio 6.5, Barrow 7.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6.5, Maksimovic 6.5, Hysaj 6; Zielinski 6 (83′ Allan sv), Demme 6.5, Elmas 6 (69′ Fabian Ruiz 6); Politano 6.5 (61′ Callejon 6), Milik 5 (69′ Mertens 6), Lozano 5.5 (61′ Insigne 6).