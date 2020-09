Bologna-Parma 4-1, le pagelle di CalcioWeb: Soriano devastante [FOTO]

Bologna-Parma, le pagelle di CalcioWeb – E’ andato in archivio l’ultimo match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Molto bene il Bologna che ha dominato contro il Parma, per la squadra di Liverani è un vero e proprio campanello d’allarme in vista del proseguo della stagione. L’uomo del match è stato sicuramente Soriano, gol ed assist. Al 30′ i padroni di casa sono già in doppio vantaggio con la doppietta del centrocampista, a chiudere i conti ci pensa Skov Olsen. Sussulto degli ospiti con Hernani, in pieno recupero Palacio chiude definitivamente i conti. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le immagini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 5.5; De Silvestri 5.5, Danilo 6, Tomiyasu 7, Hickey 7 (dall’80’ Denswil s.v.); Schouten 6.5, Poli 6 (dal 64′ Medel 6); Skov Olsen 6 (dal 92′ Orsolini s.v.), Soriano 8, Barrow 7 (dall’80’ Sansone s.v.); Palacio 6.5 (dal 92′ Santander s.v.). All.: Mihajlovic.

Parma (4-3-1-2): Sepe 5.5; Laurini 5, Iacoponi 4, Bruno Alves 4.5, Darmian 6; Hernani 6, Brugman 6.5 (dall’81’ Dermaku 4.5.), Kucka 4.5 (dall’80’ Grassi s.v.); Dezi 5.5 (dal 58′ Siligardi 5); Gervinho 5.5 (dal 69” Sprocati 5), Karamoh 5.5 (dall’81’ Adorante s.v.). All.: Liverani.