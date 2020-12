Dominio della Roma nella partita delle 15 contro il Bologna, voti altissimi per i giallorossi come confermato le pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Tutto facile per gli ospiti che chiudono i conti già nei primi minuti, la squadra di Mihajlovic è veramente in bambola. Autogol di Poli, Dzeko e Pellegrini dopo appena 15 minuti, i padroni di casa accorciano con un autogol di Cristante, ma nei primi 45 minuti in rete anche Veretout e Mkhitaryan. Nel secondo tempo succede veramente poco, finisce 1-5. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Bologna-Roma, le pagelle di CalcioWeb

BOLOGNA – Ravaglia 6; Mbaye 4.5 (dal 46′ Paz 5.5), Tomiyasu 4.5, Danilo 3.5, De Silvestri 4; Svanberg 5.5 (dal 46′ Dominguez 5), Poli 5 (dal 46′ Medel 5.5); Barrow 6.5, Soriano 5 (dal 70′ Baldursson s.v.), Vignato 5 (dal 79′ Pagliuco s.v.); Palacio 5.

ROMA – Pau Lopez 6; Kumbulla 6 (dal 67′ Smalling 6), Cristante 5, Ibanez 6.5; Spinazzola 7.5, Villar 6.5 (dal 90′ Diawara s.v.), Veretout 7 (dall’82’ Perez s..v), Karsdorp 7 (dal 91′ Calafiori s.v.); Mkhitaryan 7.5, Pellegrini 7; Dzeko 7 (dall’82’ Mayoral s.v.)..