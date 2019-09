Bologna-Roma 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Dzeko regala un sorriso a Fonseca [FOTO]

BOLOGNA-ROMA, LE PAGELLE DI CALCIOWEB – La Roma vince a Bologna all’ultimo respiro. Finisce 1-2. Primo tempo con poche occasioni e piuttosto noioso. Avvio di ripresa subito scoppiettante. Al 49′ Kolarov pennella una splendida punizione dal limite dell’area, che si infila alle spalle di un incolpevole Skorupski. Passano 5 minuti e Soriano viene atterrato in area. Dal dischetto va Nicola Sansone che non sbaglia. All’84’ la Roma resta in 10 per l’espulsione di Mancini. Al 93′ è Dzeko a regalare i 3 punti ai giallorossi. Bene i trequartisti del Bologna, sottotono Kluivert, mai in partita Mkhitaryan. Dzeko uomo del match. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Tomiyasu 6, Bani 6, Denswil 5.5, Dijks 5 (46′ Krejci 6); Medel 5.5, Poli 5.5 (80′ Palacio 6); Soriano 6.5, Sansone 6.5, Orsolini 6.5; Destro 5.5 (81′ Santander 6).

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6.5; Florenzi 5.5 (70′ Spinazzola 6), Mancini 4.5, Fazio 6, Kolarov 7; Cristante 6, Veretout 6; Kluivert 5.5 (51′ Zaniolo 6), Pellegrini 6, Mkhitaryan 5 (87′ Juan Jesus sv); Dzeko 7.5.