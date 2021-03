Bologna-Sampdoria 3-1, le pagelle di CalcioWeb: Barrow e Svanberg trascinano la squadra di Mihajlovic

E’ andato in archivio il match della 27esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Bologna e Sampdoria che hanno dato vita ad una partita ricca di emozioni, grandissima prestazione della squadra di Sinisa Mihajlovic che ha conquistato tre punti importantissimi per la zona salvezza: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Il match si sblocca dopo 27 minuti: il marcatore è Barrow. La reazione dei blucerchiati non si fa attendere, è Quagliarella a siglare il gol del pareggio. La squadra di Mihajlovic gioca meglio e con maggiore grinta e trova due gol con Svanberg al 41′ e Soriano nel secondo tempo. La partita finisce 3-1, il Bologna sale a 31 punti, la Sampdoria ferma a 32. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Bologna-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb

Bologna (4-4-1-1): Skorupski 6; Tomiyasu 6 (dal 90′ De Silvestri s.v.), Soumaoro 6, Danilo 5.5, Dijks 6; Schouten 6.5 (dal 69′ Dominguez 6), Svanberg 7.5 (dall’84’ Poli s.v.), Skov Olsen 5.5 (dall’84’ Orsolini s.v.), Soriano 6.5; Barrow 7.5, Palacio 6 (dal 69′ Sansone 6.5).

Sampdoria (4-4-1-1): Audero 6.5; Bereszynski 5, Yoshida 5.5, Ferrari 5 (dal 72′ Leris s.v.), Augello 5.5; Candreva 6, Thorsby 4.5, Ekdal 5.5, Jankto 5.5 (dal 69′ Gabbiadini 5.5); Damsgaard 6.5 (dal 69′ Ramirez 6.5), Quagliarella 7.