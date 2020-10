Bologna-Sassuolo 3-4, le pagelle di CalcioWeb: i neroverdi volano al secondo posto! [FOTO]

Bologna-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb – Partita incredibile nel lunch match della giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Bologna e Sassuolo che hanno dato grande spettacolo già dai primi minuti. Padroni di casa in vantaggio con la rete messa a segno da Soriano, reazione ospite e pareggio di Berardi. Poi la squadra di Mijhajlovic sembra scappare con Svanberg e Orsolini. La squadra di De Zerbi non muore mai e la ribalta clamorosamente con Djuricic, Caputo su errore di Palacio e l’autogol di Tomiyasu. Nel finale il risultato con cambia più, finisce con un incredibile 3-4. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini del match.

Bologna-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 5.5; De Silvestri 6 (dal 65′ Mbaye 5.5), Danilo 5.5, Tomiyasu 5, Hickey 5; Svanberg 6.5 (dal 65′ Dominguez 5), Schouten 6.5; Orsolini 6.5, Soriano 7.5, Barrow 5.5 (dal 75′ Sansone s.v.), Palacio 6 (dal 76′ Santander s.v.). All. Mihajlovic

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 5 (dal 61′ Ahyan 6), Chiriches 5.5, Ferrari 5 (dal 91′ Peluso s.v.), Kyriakopoulos 6; Bourabia 5.5 (dal 61′ Raspadora 6), Locatelli 5; Berardi 7.5, Djuricic 7 (dall’81’ Obiang s.v.), Traore 5 (dal 61′ Lopez 6); Caputo 7. All. De Zerbi