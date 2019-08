Bologna-Spal 1-0, le pagelle di CalcioWeb: non basta Berisha [FOTO]

Bologna-Spal, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il primo match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Bologna e Spal, partita sentitissima tra le tifoserie ed importane anche per la zona salvezza. Il match nel complesso ha regalare poche emozioni, la posta era già alta, nel complesso meglio la squadra di Sinisa Mihajlovic che è riuscita a sfondare solo nei minuti finali, tante occasioni nei 90 minuti, in particolar modo clamorosa palla gol fallita da Soriano, i rossoblu reclamano anche per un rigore non fischiato. La Spal ha badato principalmente a difendersi, Igor bene in attacco un pò meno in fase difensiva. Finisce sul risultato di 1-0, al 94′ gol di Soriano e 3 punti d’oro. in alto la fotogallery della partita.

Bologna: Skorupski 6.5; Dijks 5.5, Denswil 6, Danilo 6, Tomiyasu 7; Poli 5.5 (dal 71′ Dzemaili 5.5), Medel 6 (dall’81’ Palacio s.v.), Soriano 7; Sansone 6.5, Destro 5.5 (dal 63′ Santander 5.5), Orsolini 7.

Spal: Berisha 8; Cionek 6, Vicari 7.5, Felipe 5; D’Alessandro 6, Valoti 5.5 (dal 64′ Valdifiori 6), Missiroli 5.5, Kurtic 6, Igor 6 (dall’83’ Tomovic s.v.); Di Francesco 5.5 (dall’81’ Floccari s.v.), Petagna 5.5.