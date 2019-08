Bologna-Spal, accoglienza da brividi per l’allenatore Sinisa Mihajlovic [FOTO e VIDEO]

Si sta giocando il primo march valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo Bologna e Spal, la squadra di Sinisa Mihajlovic è reduce dal pareggio sul campo del Verona, per gli uomini di Semplici sconfitta davanti al pubblico amico contro l’Atalanta. Si tratta di una partita già importante per la classifica di entrambe e per la zona salvezza, brividi all’ingresso delle squadre in campo. Presente ancora una volta l’allenatore Sinisa Mihajlovic, il tecnico sta lottando contro la malattia, il serbo ha scoperto di avere la leucemia. All’ingresso delle squadre in campo grande accoglienza, tutti in piedi ed applausi da parte dei calciatori. In basso ecco il video.