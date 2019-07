Bologna, ufficiale l’arrivo di Skov Olsen: il comunicato [FOTO]

“Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Fc Nordsjælland il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Andreas Skov Olsen a titolo definitivo. Il giocatore sarà presentato ufficialmente oggi alle 15:30 presso la sala stampa del centro tecnico”. E’ questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito ufficiale del Bologna, si tratta di un colpo molto importante per il club rossoblu, un innesto in grado di fare la differenza nel centrocampo, si tratta di un calciatore completo che adesso ha tutti i margini per mettersi in mostra anche nel campionato italiani, è sicuramente la prova del nove per un calciatore di assoluto talento. In alto la fotogallery con le immagini della firma e della visite mediche.