La Lazio ha disputato una partita coraggiosa su un campo difficilissimo come quello del Dorussia Dortmund, le pagelle hanno messo in mostra la prestazione degli ospiti. I biancocelesti hanno confermato, ancora una volta di essere in grado di togliersi tante soddisfazioni e raggiungere almeno gli ottavi di finale della competizione. I tedeschi hanno provato a tenere il pallino del gioco, ma gli ospiti si sono difesi molto bene. Fino al 44′ quando Guerreiro è bravo a portare in vantaggio il Dortmund. Nella ripresa la Lazio non rinuncia a giocare e trova meritamente il pareggio, il marcatore è Ciro Immobile su calcio di rigore. Lo stesso attaccante ha l’occasione anche per il vantaggio. Il risultato non cambia più, finisce 1-1. Nell’ultimo match contro il Brugge due risultati su tre per la Lazio. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Borussia Dortmund-Lazio, le pagelle di CalcioWeb

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki 7; Piszcek 6, Akanji 6, Hummels 6; Morey 6, Bellingham 6.5 (43′ st Witsel sv), Delaney 6, Guerreiro 7 (17′ st Schulz 5); Reyna 6.5, Reus 6.5 (31′ st Sancho sv), Hazard 7 (31′ st Brandt sv).

LAZIO (3-5-2): Reina 6.5; Patric 6, Hoedt 6, Acerbi 6,5; Marusic 6, Milinkovic-Savic 6.5 (34′ st Caicedo sv), Leiva 6 (24′ st Akpa Akpro 6), Luis Alberto 5.5 (34′ st Escalante sv), Fares 6 (24′ st Lazzari 6.5); Correa 5,5 (24′ st Pereira 6), Immobile 7.