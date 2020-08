Il Fulham torna in Premier League: doppietta di Joe Bryan e Brentford KO 2-1 [FOTO]

Dura solo un anno il purgatorio del Fulham. I ‘Cottagers’ tornano in Premier League grazie al successo sul Brentford nella finalissima playoff. La prima occasione è proprio per la squadra guidata dall’ex centrocampista Scott Parker: Onomah ci prova dalla distanza, ma Raya sventa la minaccia. Reid spaventa ancora il portiere del Brentford nella ripresa. Nella seconda parte della gara sono ‘le Api’ a provarci di più, specie con Watkins. Ma ai tempi supplementari esce fuori la maggior esperienza del Fulham ed è un uno-due terribile: Joe Bryan prima punisce Raya con un calcio di punizione che sorprende il portiere del Brentford, poi è freddissimo davanti allo stesso a seguito del dai e vai con Mitrovic. Dalsgaard prova a riaprirla di testa, ma è troppo tardi. E’ 1-2 Fulham e festa grande per il ritorno in Premier League. In alto la FOTOGALLERY.