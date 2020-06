Brescia-Genoa 2-2, le pagelle di CalcioWeb: le Rondinelle scappano, ma il Grifone non muore mai [FOTO]

Brescia-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – Il Brescia prova a scappare, ma la reazione del Genoa è da buona squadra. Fondamentale scontro salvezza per mantenere la Serie A. Le Rondinelle continuano a giocare con grinta, nonostante la classifica bruttissima, il tecnico Davide Nicola deve essere preoccupato: la partita, soprattutto nel primo tempo, non è stata entusiasmante. L’inizio di sfida per gli ospiti è horror, il Brescia passa in doppio vantaggio.

Tra il 10′ e il 13′ arrivano due gol, prima con Donnarumma e poi con il difensore Semprini. Il Genoa è impreciso in attacco, soprattutto con Destro e non riesce ad accorciare. Fino al 38′ quando Iago Falque trasforma dal dischetto. Nel secondo tempo squadre ‘apertissime’ e altro calcio di rigore per il Genoa, questa volta si presenta Pinamonti che non sbaglia. Nel finale forcing delle due squadre, ma il risultato non cambia più. Finisce 2-2. Occasione sprecata per il Brescia, il Genoa stacca il Lecce di un punto.

Brescia-Genoa, le pagelle di CalcioWeb

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen 6.5; Sabelli 6.5, Papetti 5.5, Mateju 6, Semprini 6.5 (dal 67′ Martella 5.5); Bjarnason 6 (dall’83’ Romulo s.v.), Tonali 6.5 (dall’83’ Ghezzi s.v.), Dessena 5; Zmrhal 6 (dal 73′ Aye s.v.); Torregrossa 6.5 (dal 67′ Skrabb 5.5), Donnarumma 7.5.

GENOA (4-4-2): Perin 6; Biraschi 5.5, Soumaro 5 (dal 53′ Schone 5.5), Zapata 5.5, Romero 6.5; Barreca 5.5 (dal 59′ Ghiglione 6), Behrami 6 (dal 66′ Lerager 5.5), Sturaro 6.5, Iago Falque 7 (dal 53′ Pandev 6.5); Destro 5 (dal 59′ Sanabria 6), Pinamonti 6.5.