Brescia-Juventus 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Szczesny pronto per Paperissima [FOTO]

BRESCIA-JUVENTUS, LE PAGELLE DI CALCIOWEB – La Juventus soffre anche a Brescia, ma passa 2-1. Donnarumma porta avanti le Rondinelle dopo 4′ su un errore di Szczesny, la ribaltano un autogol di Chancellor al 40′ e la rete di Pjanic al 63′. Bene nel complesso il Brescia, Donnarumma e Balotelli convincono, ottimi Romulo e Sabelli. Bene Pjanic, male Szczesny. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY.

Brescia (4-3-1-2):

Joronen 6.5: Fa bene tutta la partita tranne in occasione dell’autogol di Chancellor, in cui decide di replicare l’uscita fatta contro il Bologna, più che finlandese è cinese: COPIA MALE.

Sabelli 6.5: difende e attacca con la stessa precisione: ORDINATO.

Cistana 6.5: gioca con la personalità di un veterano: NAVIGATO.

Chancellor 6: Joronen gli sbatte la palla addosso e il venezuelano a poche colpe, si riscatta alla grande con un salvataggio su Rabiot: RISOLUTIVO.

Mateju 5.5: ha talmente poco da fare che decide di organizzare un barbecue con i suoi tifosi: FESTAIOLO (70′ Morosini 5)

Bisoli 5.5: fa mancare i suoi classici inserimenti, concorso di colpa sul primo gol della Juventus, dove dorme un po’: BISOLINO.

Tonali 6: ha la tecnica di Pirlo, abbinata alla grinta di Gattuso, oggi leggermente sottotono, ma il ragazzo è forte: GEOMETRA CHE STUDIA DA ARCHITETTO.

Dessena 6: fa il solito lavoro in entrambe le fasi, si sente talmente in serata che prova un colpo alla Messi peccato abbia la coordinazione di Abatantuono: DINOCCOLATO.

Romulo 6.5: nel primo tempo è impressionante, corre e pressa come se non ci fosse un domani, factotum del Brescia: FIGARO (85′ Ayé sv)

Balotelli 6.5: si vede che ha voglia di fare, è il calciatore del Brescia che cerca di più la conclusione, sarà utilissimo: VOLENTEROSO.

Donnarumma 7: fa venire i brividi a Sarri dopo 4′, il suo tiro piega le mani a Szczesny: BOMBER DI QUALUNQUE CATEGORIA (64′ Matri 5.5)

Juventus (4-3-3):

Szczesny 4.5: è pronto ad affiancare il Gabibbo: PAPERISSIMA SPRINT.

Danilo sv: la sua partita dura meno del cibo di un buffet quando ci si avventano gli invitati: PRECOCE (19′ Cuadrado 5.5)

Bonucci 6: a volte impreciso, ma tampona le falle meglio della truccatrice di Barbara D’Urso: CHIRURGO PLASTICO.

de Ligt 5: c’è poco da fare, non convince ancora, balla come se fosse ad un concerto dei Boney M: DADDY COOL.

Alex Sandro 5.5: spinge poco, sembra poco lucido in diverse situazioni: FRENO A MANO TIRATO.

Khedira 6.5: fa così tanto lavoro sporco che il Governo sta già pensando di affidargli un posto: MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE.

Pjanic 7.5: la punizione la batte Dybala, ma in qualche modo la palla arriva al bosniaco che batte Joronen: PIU’ CHE PJANIC TIRA…FORTIC.

Rabiot 5.5: il meno in palla dei tre mediani, sembra essere rimasto in Francia: SPAESATO.

Ramsey 5: netto passo indietro rispetto alla gara contro il Verona: RAM-CINQUE (69′ Bernardeschi 5.5)

Higuain 6.5: il più vivace dei giocatori offensivi, ci prova a più riprese, ma vuoi l’imprecisione, vuoi Joronen, la palla non entra: RITENTA, SARAI PIU’ FORTUNATO.

Dybala 6: si dà da fare, ma è involuto rispetto al giocatore ammirato nelle scorse stagioni, pronto per il nuovo Indiana Jones: ALLA RICERCA DELLA CLASSE PERDUTA (80′ Matuidi 6)