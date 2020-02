Brescia, le mosse tattiche di Diego Lopez: come cambia l’11 per l’assalto alla salvezza [FOTO]

E’ un momento veramente diffcile in casa Brescia, le Rondinelle occupano il penultimo posto in classifica e la zona salvezza è distante quattro punti, serve un netto cambio di passo per evitare la retrocessione. Nelle ultime ore si è verificato l’ennesimo ribaltone, Corini è stato esonerato una seconda volta, Cellino non ha imparato la lezione dopo aver chiamato in panchina Grosso, la situazione si era risollevata con il ritorno dell’ex Chievo, adesso questo nuovo cambio ma almeno è stato chiamato un tecnico con una discreta esperienza e che può tentare il miracolo: Diego Lopez. Il Brescia è reduce da due sconfitte consecutive ma le partite contro Bologna e Milan sono state comunque combattute, contro il Cagliari invece è stato raggiunto un ottimo pareggio. L’ex Cagliari adesso ha le idee chiare per provare a risollevare le sorti della squadra ma prima di tutto dovrà ricompattare il gruppo e riportare un minimo di entusiasmo. Tutto passerà ovviamente dai piedi di Tonali e dalla qualità di Balotelli, SuperMario non può permettersi nuovi passi falsi. Diego Lopez sembra intenzionato a schierarsi con il 4-3-1-2, in alto la FOTOGALLERY con il passibile nuovo 11 del Brescia.