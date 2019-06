Brescia, lo spettacolo del nuovo Rigamonti: presentato il progetto [FOTO]

Il Brescia pensa in grande dopo la promozione in Serie A, una cavalcata importante che si è conclusa con la festa per il ritorno in massima categoria. La dirigenza adesso è al lavoro per preparare la squadra per la prossima stagione con l’obiettivo di chiudere per calciatori di livello. Nel frattempo lavori di rifacimento all’interno e all’esterno dell’impianto delle Rondinelle Rigamonti, pronto a ospitare la Serie A, un impianto tra i più belli dell’intera categoria. Sfoglia la fotogallery in alto con tutte le immagini.