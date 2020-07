Kulusevski assist e gol, il Parma sbanca Brescia: non serve il gol di Dessena [FOTO]

Brescia-Parma – Il Parma vince a Brescia e si porta a quota 46 punti. 2-1 per i ducali grazie ad un super Kulusevski, autore di un gol e di un assist. Primo tempo avaro di emozioni. Ci provano timidamente i ducali con Gervinho, le Rondinelle rispondono con Ayé. Ripresa più divertente. Caprari colpisce un palo di tacco, Darmian porta in vantaggio la squadra di D’Aversa depositando il pallone in rete a porta sguarnita. Passano solo tre minuti e Dessena risponde con un destro che batte Sepe, dopo un possibile fallo da rigore di Dermaku su Torregrossa. Poco dopo, Ayé si divora il raddoppio. Ma è il Parma a trovare il gol dell’1-2 con una giocata da campione di Kulusevski: lo svedese fa girare il destro dove Andrenacci non può arrivare. In alto la FOTOGALLERY.