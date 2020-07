Brescia-Roma 0-3, le pagelle di CalcioWeb: Kalinic convince, Andrenacci no [FOTO]

Brescia-Roma, le pagelle di CalcioWeb – Il riscatto della Roma. Ottima prestazione per la squadra di Fonseca che è tornata al successo, va però considerato anche l’avversario perché questo Brescia è davvero poca cosa. Gli ospiti lasciano in panchina Dzeko, in attacco c’è Kalinic. Il primo tempo si chiude a reti inviolate, la Roma non riesce a concretizzare la superiorità tecnica e fisica. Nel secondo tempo la musica cambia, i giallorossi passano in vantaggio grazie alla rete di Fazio. E’ proprio Kalinic a chiudere i conti, pochi minuti e c’è gloria anche per Zaniolo, di rientro dopo il grave infortunio. Il risultato non cambia più, finisce 0-3. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le immagini.

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci 4; Sabelli 5.5, Chancellor 4.5, Papetti 5.5, Mangraviti 5 (dall’86’ Semprini s.v.); Bjarnason 5.5 (dal 58′ Donnarumma 5.5), Tonali 5.5, Ndoj 5 (dal 46′ Dessena 5.5); Spalek 5 (dal 78′ Ghezzi s.v.), Skrabb 5 (dal 46′ Zmrhal 5); Torregrossa 5.5.

Roma (3-4-2-1): Mirante 7; Mancini 6 (dall’81’ Spinazzola s.v.), Fazio 7, Ibanez 6; Bruno Peres 6.5, Diawara 6, Veretout 6.5 (dal 67′ Perotti 6), Kolarov 6; Carles Perez 6.5 (dal 67′ Villar 6), Pellegrini 6.5 (dal 66′ Zaniolo 6); Kalinic 7 (dal 77′ Dzeko 6).