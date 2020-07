Brescia-Spal 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Donnarumma sfortunato, doppietta di Zmrhal [FOTO]

Brescia-Spal, le pagelle di CalcioWeb – Due squadre che praticamente non hanno molto da chiedere al campionato di Serie A, solo quello di concludere in modo dignitoso la stagione. E’ stato un campionato veramente difficile per Brescia e Spal, ripartiranno dalla Serie B con l’intenzione di essere protagoniste nel torneo cadetto. E’ stata una partita che ha regalato emozioni, entrambe hanno giocato a viso aperto. La sfida si sblocca nel primo tempo con il gol realizzato da Dabo, nella ripresa il pareggio di Zmrhal. Annullato un gol a Donnarumma, poi sempre Zmrhal siglia il definitivo 2-1. Spal in B. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Brescia: Joronen 6; Sabelli 6, Papetti 5.5, Mateju 5, Semprini 5.5; Dessena 6, Tonali 5.5, Zmrhal 8; Spalek 5 (dal 46′ Skrabb 5.5) (dal 62′ Martella 5.5); Torregrossa 6, Donnarumma 6.5.

SPAL: Letica 6; Cionek 5.5, Vicari 5.5, Salamon 5.5, Reca 6; D’Alessandro 6 (dal 65′ Strefezza 5.5), Missiroli 6.5, Dabo 6.5, Tunjov 5.5 (dall’87’ Valoti s.v.); Cerri 5, Petagna 5.5.