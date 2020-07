Brescia-Verona 2-0, le pagelle di CalcioWeb: super-prova di Papetti, delude Veloso [FOTO]

Brescia-Verona, le pagelle di CalcioWeb – Il Brescia supera 2-0 il Verona e spera ancora nella salvezza. Brutto stop per la squadra di Juric. Primo tempo intenso e ricco di occasioni da una parte e dall’altra. La migliore chance per le Rondinelle capita a Torregrossa, che colpisce il palo dopo un’uscita non perfetta di Silvestri. Alla distanza esce il Verona. Zaccagni calcia a lato di pochissimo, Di Carmine vede i suoi tentativi respinti da Joronen. Alla prima occasione della ripresa passano i padroni di casa: Papetti trova il suo primo gol in Serie A con un colpo di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo. Verre ha l’occasione per il pari ma la spreca. Nel finale Donnarumma trova il raddoppio in contropiede. In alto la FOTOGALLERY.

Brescia-Verona, le pagelle di CalcioWeb

Brescia (4-3-1-2): Joronen 6.5; Sabelli 6, Papetti 7, Mateju 6.5, Martella 6 (68′ Semprini 6); Dessena 6, Tonali 6.5 (81′ Viviani sv), Bjarnason 5.5 (84′ Zmrhal sv); Spalek 6; Torregrossa 6, Donnarumma 6.5.

Verona (3-4-2-1): Silvestri 5.5; Rrahmani 5.5, Kumbulla 6, Empereur 6.5 (72′ Stepinski 5.5); Faraoni 6, Veloso 5, Badu 5.5 (67′ Felippe 6), Lazovic 6; Borini 6 (34′ Verre 5.5), Zaccagni 6 (67′ Dimarco 5.5); Di Carmine 6 (72′ Pazzini 5.5).