Brugge-Lazio 1-1, le pagelle di CalcioWeb: Correa in grande forma, Patric ingenuo [FOTO]

Brugge-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – Ottimo punto conquistato dalla Lazio nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, è un buon risultato considerando l’emergenza di formazione e che viene dopo il successo all’esordio contro il Borussia Dortmund. La squadra di Simone Inzaghi riesce addirittura a passare in vantaggio con un gol di Correa, periodo positivo per l’attaccante. Il pareggio per i padroni di casa arriva sempre nel primo tempo con un calcio di rigore procurato da Patric e trasformato da Vanaken. Nel secondo tempo poche occasioni e risultato che non cambia più. Finisce 1-1, la Lazio fa un piccolo passattino verso la qualificazione. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Brugge-Lazio, le pagelle di CalcioWeb

Brugge (3-5-2): Mignolet 6; Clinton Mata 6, Kossounou 5.5, Deli 5.5; Diatta 5.5, Vormer 5.5, Rits 6, Vanaken 6.5, Sobol 6; Bonaventure 5.5, De Katelaere 6 All. Clement

Lazio (3-5-2): Reina 6; Patric 4.5 (dal 46′ Pereira 5.5), Hoedt 6, Acerbi 6; Marusic 6.5, Milinkovic-Savic 6, Parolo 6, Akpa Akpro 6, Fares 6.5 (dal 56′ Muriqi 5.5); Caicedo 6 (dal 68′ Czyz 6), Correa 7. All. Inzaghi