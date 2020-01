Bufera su Paolo Bonolis: “c’è il regolamento a favore della Juventus”, tifosi bianconeri furiosi

La fede interista è ormai nota per Paolo Bonolis, così come le battute contro la Juventus. Le ultime dichiarazioni del conduttore questa volta hanno creato un vero e proprio caso, nel dettaglio sui social sono arrivati tanti messaggi dei bianconeri contro il presentatore. L’episodio si è verificato durante la trasmissione ‘Avanti un altro’. Bonolis legge una domanda poi la battuta sui bianconeri. “Se l’arbitro tocca il pallone non è gol, a meno che non sia la Juve”. Nello studio arriva la reazione, Bonolis allora insiste e aggiunge “sono le regole, non le ho scritte io”. Il conduttore chiede poi al concorrente se è consentito segnare direttamente da rimessa laterale. Il concorrente dà la risposta esatta: “Non è gol”. Bonolis allora replica “Ma lo è se gioca?”, “la Juve”, “bravo!”. Ovviamente le battute hanno scatenato le reazioni social, in alto la fotogallery con tutti i messaggi, in basso il video.

🙄 Bonolis prende in giro la Juventus

“Ha un regolamento a parte”

(di solito le sue battute aumentano in modo proporzionale ai punti di distacco…) pic.twitter.com/3mJTW94mqU — Juventibus.com (@juventibus) January 22, 2020