Bundesliga, il Bayern Monaco è uno schiacciasassi: 8-0 all’esordio contro lo Schalke! [FOTO]

E’ un Bayern Monaco devastante. I campioni d’Europa e di Germania in carica si confermano ancora una volta, l’inizio di stagione è stato incredibile. Esordio senza storia contro una squadra comunque attrezzata per raggiungere buoni risultati: lo Schalke 04. Gli uomini di Flick mettono subito le cose in chiaro e già nel primo tempo siglano tre gol, le reti portano le firme di Gnabry, Goretzka e Lewandowski su calcio di rigore procurato dallo stesso polacco.

Nella ripresa il tema del gioco non cambia ed il Bayern Monaco dilaga con 5 gol. Gnabry è protagonista di altre due reti, a completare le marcature Muller, Sané e il giovane Jamal Musiala. Il match si conclude con un clamoroso 8-0, il Bayern manda già un chiaro messaggio al campionato. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le immagini del match.