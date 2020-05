Bundesliga, Bayern Monaco spietato: Fortuna Dusseldorf affossato 5-0, Pavard ne fa uno e mezzo [FOTO]

Bayern Monaco-Fortuna Dusseldorf – Tutto facile per il Bayern Monaco contro il Fortuna Dusseldorf. I bavaresi mettono subito la gara in discesa con il tiro di Pavard, deviato in rete de Zanka Jorgensen. A raddoppiare è il difensore francese con un colpo di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo. Unica occasione ospite del primo tempo capita a Karaman, ma Alphonso Davies salva. Il tris arriva con il solito Lewandowski, dopo una bellissima azione di squadra.

Nella ripresa il Bayern dilaga. Lewandowski segna di tacco il suo secondo gol personale, il 5-0 lo mette a referto Alphonso Davies. Il Fortuna ha due buone occasioni: Hoffmann spreca tutto malamente, Giesselmann viene fermato da Neuer. I padroni di casa sprecano occasioni in serie con Muller, Lewandowski e Gnabry. In alto la FOTOGALLERY del match.

