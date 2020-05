Bundesliga, il Borussia Dortmund dilaga nella ripresa: 1-6 al Paderborn [FOTO e CLASSIFICA]

Bundesliga – Il Borussia vince a Paderborn e resta a -7 dal Bayern. La squadra di Favre dilaga nella ripresa. Borussia Dortmund non brillantissimo. Il primo sussulto arriva con Guerreiro che impegna severamente Zingerle. I padroni di casa impensieriscono seriamente i gialloneri con le incursioni di Mamba e Antwi-Adjej, ma la mira non equivale alla velocità. Negli ultimi istanti del primo tempo il Borussia si mangia un gol clamoroso con Brandt.

Nella ripresa è ancora Zingerle a salvare i suoi sul tiro a botta sicura di Hakimi. Thorgan Hazard sbaglia un altro gol clamoroso poco dopo. La pressione degli ospiti però viene premiata: prima Hazard, poi Sancho infilano a porta vuota per lo 0-2 che, in pochi minuti, chiude la partita. Da segnalare un gol annullato a Srbeny per evidente fuorigioco. Poi il Paderborn torna in partita: Emre Can intercetta un tiro con il gomito e Hunemeier è perfetto dal dischetto. Dura un minuto l’idea di rimonta dei padroni di casa perché Sancho fa 1-3 con un bel sinistro. Hakimi arrotonda ancora il punteggio nel finale, a mettere il punto esclamativo è Schmelzer. Sancho, non pago, va a siglare la tripletta personale. In alto la FOTOGALLERY del match, in basso i risultati della ventinovesima giornata e la classifica.

I RISULTATI

FRIBURGO-BAYER LEVERKUSEN 0-1

HERTHA-AUGUSTA 2-0

MAINZ-HOFFENHEIM 0-1

SCHALKE-BREMA 0-1

WOLFSBURG-FRANCOFORTE 1-2

BAYERN MONACO-DUSSELDORF 5-0

MONCHENGLADBACH-UNION BERLINO 4-1

PADERBORN-BORUSSIA DORTMUND 1-6

LA CLASSIFICA