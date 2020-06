Bundesliga, il Borussia Dortmund piega l’Herta Berlino: decide un gol di Emre Can [FOTO e CLASSIFICA]

Bundesliga – Il Borussia Dortmund piega l’Herta Berlino grazie ad un gol di Emre Can e blinda il secondo posto. Primo tempo avaro di emozioni. I gialloneri tengono di più il pallone ma sono i biancoblu a sfiorare il gol con Darida. Nella ripresa c’è molto più ritmo. Tante occasioni da una parte e dall’altra nel primo quarto d’ora. Sancho prima, Esswein poi sprecano le due più clamorose. Al 58′ il Borussia passa: assist di Brandt per Emre Can e tiro vincente dell’ex Juve dal limite dell’area. Sancho spreca il pallone del raddoppio nel finale. L’Herta non riesce a reagire. Importante vittoria per la squadra di Favre, visti gli stop di Lipsia e Leverkusen del pomeriggio. In basso i risultati di giornata e la classifica.

RISULTATI 30ª GIORNATA

FRIBURGO-MONCHENGLADBACH 1-0

DUSSELDORF-HOFFENHEIM 2-2

FRANCOFORTE-MAINZ 0-2

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MONACO 2-4

LIPSIA-PADERBORN 1-1

BORUSSIA DORTMUND-HERTA BERLINO 1-0

CLASSIFICA