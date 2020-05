Eintracht Fraconforte-Borussia Monchengladbach 1-3, Lipsia scavalcato e Die Fohlen al terzo posto [GALLERY]

In Germania si è ricominciato a giocare nel pomeriggio. La Bundesliga è ripartita con il Borussia Dortmund che mette pressione al Bayern Monaco (in campo domani a Berlino contro l’Union). I gialloneri hanno strapazzato in casa lo Schalke 04. Dopo il pareggio del Lipsia si attendevano risposte dell’altro Borussia, il Monchengladbach, sul campo dell’Eintracht Francoforte. Pronti via e gli ospiti sono già in vantaggio: scambio al limite dell’area e diagonale in caduta di Plea a battere Trapp. I padroni di casa faticano a reagire e gli ospiti sono letali: errori in serie di Touré e Abraham e tap-in facile facile per Thuram. Settimo gol in campionato per il figlio di Lilian e dopo 7′ è 0-2. Qualche timido tentativo di Kostic e Kamada ma l’Eintracht del primo tempo è poca cosa.

Nella ripresa Hutter si gioca la carta André Silva ma è ancora il ‘Gladbach a fare la partita. Il destro a giro di Plea si stampa sull’incrocio dei pali. Al 73’ la partita viene chiusa definitivamente dal calcio di rigore di Bensebaini. All’80’ è proprio André Silva, in prestito dal Milan, ad accorciare le distanze con un diagonale sull’uscita di Sommer. Nei minuti finali Hofmann prima e Plea poi si divorano clamorosamente il gol dell’1-4. I Die Fohlen scavalcano il Lipsia di Nagelsmann e salgono al terzo posto. In basso la CLASSIFICA.