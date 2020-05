Colonia-Fortuna Dusseldorf 2-2, spettacolare rimonta dei padroni di casa nel finale [FOTO]

Si è conclusa la giornata di Bundesliga con la partita Colonia-Fortuna Dusseldorf, gara importantissima per le zone basse della classifica. Alla fine è 2-2. Partita equilibrata nei primi minuti, a sbloccare il punteggio è Karaman, che porta in vantaggio il Fortuna Dusseldorf con un diagonale al 41′. Lo stesso attaccante aveva sprecato il pallone del vantaggio poco prima. Nella ripresa il Colonia ha l’occasione per il pari ma Uth sbaglia il rigore, parato da Kastenmeier. Due minuti dopo, al 61′, sono gli ospiti a trovare la rete con Thommy, con un bel destro a giro. Il Colonia parte all’assalto e trova due reti nel finale: al minuto 88 è Modeste a trovare di testa il gol che accorcia le distanze, in pieno recupero lo stesso copione per il 2-2 di Cordoba. Per il Fortuna Dusseldorf un’occasione mancata. In alto la FOTOGALLERY.

LA CLASSIFICA