Bundesliga, il derby di Berlino è dell’Hertha: dominio contro l’Union, la FOTOGALLERY del match

Il derby è dell’Hertha. Si è giocato il primo match valido per la nuova giornata della Bundesliga, netto successo per i padroni di casa che hanno avuto la meglio dell’Union, gli ospiti non sono stati mai in partita e hanno disputato un match veramente sottotono. Il primo tempo si gioca a ritmi molto bassi e le due squadre non riescono a essere pericolose, pochissime occasioni da gol. Nella ripresa l’Hertha aumenta il ritmo e va a nozze, in poco tempo riesce a chiudere i conti.

Tra il 51′ ed il 61′ arrivano, addirittura, tre gol. Le marcature sono state realizzate da Ibisevic (ottimo colpo di testa), Lukebakio e Cunha. L’Union Berlino è completamente fuori dalla partita e al 77′ arriva la rete della sicurezza: bravo Boyata a siglare il definitivo 4-0. L’Hertha sale a quota 34 punti e può considerarsi più sicuro per la corsa salvezza, ancora a rischio invece l’Union, fermo a 30. Sfoglia la fotogallery in alto con tutte le immagini del match.