Bundesliga, gol e spettacolo tra Colonia e Mainz: tutte le FOTO tra mascherine e tribune vuote

Continua lo spettacolo della Bundesliga, il campionato tedesco è stato il primo a tornare in campo tra i principali, dopo l’emergenza Coronavirus. Le prime partite sono state veramente emozionanti, nel primo match di oggi si sono incontrate Colonia e Mainz, 2-2 il risultato finale e tantissime emozioni.

Nel complesso meglio il Mainz che ha tenuto il pallino del gioco, soprattutto nel primo tempo. Ma il Colonia si conferma molto più concreto e passa in doppio vantaggio, Uth apre le marcature su calcio di rigore dopo appena 6 minuti, nel secondo tempo il raddoppio di Kainz. Il Mainz continua a giocare meglio e, finalmente, concretizza. Le reti sono state siglate da Awoniyi e Kunde Malong. Nel finale qualche altra occasione, ma il risultato non cambia più, finisce 2-2. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.