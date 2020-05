Bundesliga, Lipsia-Herta Berlino 2-2: Piatek rimedia alla ‘papera’ di Jarstein [FOTO]

Chance sprecata dal Lipsia. La squadra di Nagelsmann impatta sul 2-2 interno contro l’Herta Berlino e manca l’aggancio al Borussia Dortmund. Bel primo tempo, con gli ospiti più incisivi in avvio. A portare avanti “La vecchia Signora tedesca” è Grujic con un bell’inserimento su calcio d’angolo. Il Lipsia reagisce e diventa padrone del campo. Sempre sugli sviluppi di corner arriva il pari: Klostermann gira benissimo di testa all’angolino per l’1-1. Qualche occasione sprecata da Ibisevic e Sabitzer, al riposo si va sul pareggio. Nella ripresa la squadra di Nagelsmann resta in 10 per il doppio giallo ad Halstenberg ma trova comunque il gol del 2-1: l’ex Sampdoria e Roma Schick calcia dal limite dell’area e Jarstein sbaglia clamorosamente la presa. Autogol del portiere norvegese dell’Herta per la rete che vale il sorpasso ai padroni di casa. Al minuto 82 follia di Lookman che stende in area Matheus Cunha. Dal dischetto si presenta l’ex Milan Piatek, che non sbaglia. E’ 2-2. In alto la FOTOGALLERY del match.

