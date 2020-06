Bundesliga, il Lipsia torna al terzo posto: blitz contro il Colonia, in gol Schick [FOTO e CLASSIFICA]

La Bundesliga continua a regalare spettacolo e emozioni. Si è conclusa anche la partita tra Colonia e Lipsia, colpo grosso per gli ospiti che confermano la stagione molto importante, protagonista anche l’ex Roma Schick. E’ già il primo tempo a fornire le prime indicazioni, partenza sprint per i padroni di casa che passano in vantaggio con la rete siglata da Jhon Andrés Córdoba.

La reazione del Lipsia non si fa mancare, tra il 20′ ed il 38′ il risultato si ribalta. Prima è proprio Schick a pareggiare i conti, poi Nkunku sigla l’1-2. Nella ripresa il tema della partita non cambia, con gli ospiti sempre più scatenati. Al 50′ è il solito Werner a indirizzare sempre più il match. Modeste riapre i conti con un gran tiro dalla distanza, ma è Olmo al 57′ a chiudere definitivamente i conti. Finisce 2-4, il Lipsia sale a quota 58 punti e torna al terzo posto, Colonia fermo a 34.