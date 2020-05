Mainz-Lipsia 0-5, la banda di Nagelsmann torna prepotentemente al terzo posto: Werner show [FOTO]

Il Lipsia non sbaglia. La squadra di Nagelsmann travolge il Mainz e torna al terzo posto. Malcapitata i padroni di casa, già stesi all’andata 8-0. Dominio sin dall’inizio per il club di proprietà della Red Bull. E’ Timo Werner a sbloccare il punteggio con un destro di prima intenzione su cross dalla destra. A raddoppiare ci pensa Poulsen con un colpo di testa. Occasioni a profusione per gli ospiti con il Mainz che capitola poco prima del quarantesimo: Sabitzer infila all’incrocio dopo un’azione di squadra insistita.

Nella ripresa non cambia nulla. Grande azione manovrata e Kampl trova Werner che non ha difficoltà a trovare la rete dello 0-4. Lo stesso Kampl si vede annullare un gol per un fuorigioco attivo di Poulsen, ma la cinquina arriva con Timo Werner che insacca con un morbido sinistro per la tripletta personale. L’unica occasione del Mainz è con Mateta, bravo a girare di tacco al volo ma sfortunato perché la palla esce di poco. In alto la FOTOGALLERY.

